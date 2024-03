“Não se acha o que não estava perdido”, diz Michelle sobre móveis encontrados no Planalto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em um evento do PL Mulher em Rio Branco, capital do Acre, neste sábado (23), resolveu comentar sobre o “sumiço” de 261 móveis do Palácio da Alvorada durante a gestão Bolsonaro, que foram encontrados na última semana.

No discurso, Michelle disse que ‘não se acha o que não estava perdido’ e voltou a falar que tem todas as provas que negavam o possível sumiço dos móveis.

SAIBA MAIS: “Apanhei muito e sofri”, diz Bolsonaro sobre móveis que sumiram e foram encontrados no Planalto

“Tenho todos os documentos, números dos depósitos. Tenho tudo, minha gente”, disse.

Os itens foram encontrados em dependências da União e tinham sido alvo de trocas de acusações entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) informou nesta 4ª feira (20) que a mobília havia sido encontrada ainda em 2023. As peças estavam em “diversas dependências diferentes” da Presidência.

Também no Acre, Bolsonaro já havia comentado sobre o aparecimento dos móveis. “Eu apanhei muito e sofri. Depois a Folha foi lá e mostrou que os móveis estavam lá. Levei pancada à toa e de forma injusta. É assim que esse governo funciona”, explicou.