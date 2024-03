“Rio Branco precisa dele”: secretários de Bocalom chegam ao Aeroporto para recepcionar Bolsonaro

A recepção do ex-presidente Jair Bolsonaro no Aeroporto de Rio Branco, nesta quinta-feira (21), reuniu também membros da gestão Bocalom. Os secretários Joabe Lira (Cuidados com a Cidade) e Ezequiel Bino (Gabinete Militar) foram uns dos primeiros a chegarem ao local, antes mesmo de alguns apoiadores.

Ao ContilNet, Joabe confirmou que vai se filiar no Partido Liberal (PL) nesta sexta-feira (22), junto com Bocalom – durante evento na frente da Prefeitura -, e destacou que a chegada de Bolsonaro em Rio Branco “é de extrema importância”.

SAIBA MAIS: Além de Bocalom, Bolsonaro deve filiar secretários, vereadores e mais de 100 pessoas no PL; veja nomes

“A expectativa é muito boa. A gente sabe que o Jair Bolsonaro é o ex-presidente mais popular que o país já teve. Tenho certeza que Rio Branco ganha muito com a chegada dele, com a filiação do prefeito Bocalom no PL”, destacou. “Amanhã vamos nos filiar no PL e comemorar essa conquista”, continuou.

Bino seguiu o que disse Joabe e afirmou que “Rio Branco precisa de Bolsonaro”.“É muito importante ter o Bolsonaro aqui. Rio Branco precisa dele [Bolsonaro], desse apoio e dos princípios que ele nos traz, como defesa da família e da pátria. Sem dúvidas, o carinho dele pelo Acre é muito grande”, destacou o chefe do gabinete militar.