Sandy apoia Wanessa Camargo após expulsão do BBB 24

A publicação marca o reencontro de Wanessa com os familiares. “O abraço que acolhe, compreende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan”, diz a legenda.

Wanessa Camargo expulsa do BBB 24

Wanessa Camargo ficou chocada ao descobrir que foi expulsa do BBB 24. A participante foi obrigada a deixar a casa mais vigiada do Brasil na tarde deste sábado (2/3) após ser acusada de agredir Davi Brito.

“Nós recebemos uma denúncia de agressão essa noite, no final da festa, pelo Davi. Você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo, e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão, e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora”, disse a pessoa que conversou com a cantora no confessionário.

Enquanto ouvia, a cantora mostrou surpresa e descrença com a notícia da desclassificação. No corte exibido pela TV Globo, ela chorou e chegou a exclamar um “Cara”, mas não falou nada mais.