Show em homenagem a Alcione tem segunda edição marcada para abril no Acre; veja data

Após casa lotada na primeira edição para ouvir um repertório inteiro de músicas da aclamada Alcione, a cantora acreana Gigliane Oliveira confirma o show “Uma Homenagem Marrom 2”, que ocorre na Usina de Arte João Donato, sábado, 06 de abril, a partir das 20h.

A proposta reúne no repertório as pesquisas de Gigliane sobre a trajetória de Alcione, a Marrom, que possui mais de 40 anos de carreira com sucessos marcantes para o público brasileiro como “A Loba”, “Não deixe o samba morrer”, “Faz uma loucura por mim” e “Meu Ébano”. Além de cantora, a maranhense, Alcione, também é compositora e multi-instrumentista.

“Uma Homenagem Marrom 2” é fruto do projeto aprovado no Edital 14/2023 – Arte e Patrimônio lançado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), com recursos disponibilizados pela Lei Paulo Gustavo.

A cantora acreana

A escolha de repertório com músicas da carreira de Alcione tem inspiração em sua força e na valorização das raízes populares empoderadas, que fortalecem causas de defesa do povo negro. Enquanto realiza este sonho, a cantora acreana também manifesta a própria história e identidade artística.

“Iniciei minha experiência com a música cantando, desde jovem, nas igrejas. Depois, nas apresentações em alguns bares da cidade, as pessoas sempre me diziam que eu tinha uma voz forte e parecida com a da Alcione. Além de eu gostar de cantar as músicas dela, fiquei alimentando o sonho de fazer um show em homenagem a essa mulher e cantora sensacional, de quem sou muito fã”, explica Gigliane.

Gigliane Oliveira trabalha profissionalmente como artista há nove anos e todos os anos tem se aprofundado em projetos ligados à cultura negra brasileira. Esta é a terceira vez em que homenageia artistas negros da música, o primeiro projeto foi em 2021, com músicas de Tim Maia. Ela também faz parte do grupo riobranquense, Maracatu Pé Rachado.

Participações especiais

A programação tem um esquenta com a DJ Cau Bartholo. Durante o show, haverá convidados super especiais como as cantoras Agleni Miranda e Eliane Voz e o cantor Paulo Heverton. Gigliane Oliveira também preparou participações que falam de suas raízes artísticas com o bloco carnavalesco 06 é D+ e o grupo Maracatu Pé Rachado.

A estrutura do show será instalada na área externa da Usina de Arte João Donato e oferecerá uma intérprete de Libras, em espaço específico, para atender às pessoas com deficiência auditiva, elas e também pessoas com deficiência visual tem acesso gratuito ao show. O público ainda contará com os serviços de bebidas do Contêiner Bar e espaço gastronômico.

Os ingressos para o público pagante devem ser adquiridos online, pela plataforma Sympla, no valor individual de R$ 25,00 e mesa a R$100,00. Contatos podem ser feitos diretamente com a artista, pelo Instagram @giglianeoliveira09

SERVIÇO:

Show Uma Homenagem Marrom 2

Local: Usina de Arte João Donato (ao lado da Maison Borges)

Data: 06 de abril de 2024

Horário: 20h

Ingressos: vendas online, via plataforma Sympla, no valor R$ 25,00 (individual) e R$100 (mesa)

Mais informações no Instagram @giglianeoliveira09

Ficha técnica

Cantora: Gigliane Oliveira

Produção executiva: Nathânia Oliveira

Produção musical: Jailson Almeida

Assistentes de produção: Camila Simão, Karol Belmont, Raedson Mendes, Roberta Marisa e Willane Martins

Participações especiais: DJ Cau Bartholo; cantoras Agleni Miranda e Eliane Voz e cantor Paulo Heverton; bloco carnavalesco 06 é D+ e grupo Maracatu Pé Rachado

Banda:

Kenny Rogger (bateria); Dyego Dobbins (baixo); Fernando Ryan (violão); Joel Igor (cavaquinho); Alison Melo (teclado); Willian Silva (percussão); Mestre Ligeiro (percussão); Jailson Almeida (trompete); Pedro Martins (saxofone); Alexandre Ferreira (trombone); Mara Mattero (backing vocal); Jehnny Lima (backing vocal); e Rodrigo Melo (backing vocal).