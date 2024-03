URGENTE: criança de 6 anos morre no Acre após ser atacada por cachorro

Uma criança de 6 anos morreu neste sábado (16) na Upa do Segundo Distrito, em Rio Branco, após ser atacada por um cachorro da raça Rottweiler, em uma casa do bairro Benfica.

O menino chegou a dar entrada na emergência da unidade. Mesmo após todos os esforços da equipe médica, a criança não resistiu aos graves ferimentos.

De acordo com informações passadas na hora do atendimento pela família, que seria dona de um comércio no bairro, a criança teria descido para ir tomar banho em um banheiro que fica atrás do local. O menino só teria sido encontrado quase 1 hora após o ataque do cachorro.

Matéria em atualização