Veja o horóscopo para todos os signos nesta quarta; clique aqui

Se você conhece alguém cujo desejo é uma ordem, esta quarta-feira, dia 27, dá a oportunidade para colocar isso em prática. Tão ambicioso quanto sensual, o astral favorece aqueles que sabem o que querem e, especialmente, os que escolhem com quem compartilhar tudo isso.

Com plena temporada do Sol ariano e em um momento entre eclipses – já que depois do Eclipse Lunar Penumbral da última segunda-feira, dia 26, haverá um Eclipse Solar Total, no próximo dia 8 de abril -, a Lua Cheia ingressa no misterioso signo de Escorpião. Evocando a capacidade de transformar sonhos em realidade, o astral também reforça a sedução, abrindo espaço para as conquistas amorosas.

Isso porque o planeta Marte, atualmente passando pelo signo de Peixes, receberá um harmônico trígono da Lua escorpiana. E vale lembrar que o planeta vermelho está gradualmente unindo forças com Saturno e Vênus, ambos também nas águas piscianas. Com esse conjunto simbólico tão rico, sensível e intuitivo, a magia está no ar!

Por isso, para além de ser sexy sem ser vulgar, o céu quer mais ação nas entrelinhas, de maneira assertiva. Afinal, quem sabe o que quer já tem meio caminho andado em relação aos seus objetivos de vida. E isso vale para tudo.

Aos adeptos da magia, é como se o astral enfatizasse o exercício da Verdadeira Vontade. Definido pelo famoso – e também controverso – ocultista inglês Aleister Crowley, esse conceito postula que, em todo indivíduo, existe uma força essencial e única que precisa ser materializada. Para Crowley e seus discípulos, a Verdadeira Vontade reflete a conexão pessoal com o fluxo do universo.

Por isso, esse miolo de semana parece querer dar uma forcinha para quem quer atrair para si as pessoas certas e ainda contribuir para o todo com sua forma singular de magia. Então, não perca tempo e faça acontecer sem medo. O universo conspira em favor daqueles que correm atrás de sua grande lenda!

Observe: ainda com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco depois das 19h30. Na divisa entre a Constelação de Virgem e a Constelação de Libra, a rainha se deslocará em direção ao Oeste até que será encoberta pela luz solar, ao amanhecer da quinta-feira, dia 28. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Nusakan, a estrela Beta da Constelação de Corona Borealis (“A Coroa do Norte”)

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você está bastante intuitivo e especialmente cheio de energia, ariano. Esteja próximo de quem agrega e parta para a conquista.

Touro: busque agir de forma justa e bem fundamentada, taurino. É hora de fomentar boas parcerias.

Gêmeos: cuidado com a pressa, geminiano. É importante saber trabalhar em equipe, sem perder o foco ou a paciência.

Câncer: o seu poder de persuasão está em alta, canceriano. Então, aproveite para expor suas ideias e conquistar o seu espaço.

Leão: tenha mais calma com as pessoas sua intimidade, leonino. É hora de estar com a família e prestar apoio para quem precisa.

Virgem: esteja atento aos detalhes para poder se comunicar de maneira efetiva, virginiano. É importante evitar palavras equivocadas.

Libra: tenha senso de prioridade e evite desperdícios, libriano. Isso vale tanto para as suas finanças quanto para a sua administração de tempo.

Escorpião: você está magnético e com a intuição em alta, escorpiano. Mantenha a autoestima em alta e planeje os seus passos.

Sagitário: procure cuidar melhor do seu bem-estar, sagitariano. É preciso estar com a mente serena e o nível de energia em alta.

Capricórnio: busque as amizades que realmente fazem diferença, capricorniano. É importante estar em diferentes lugares, mas sabendo extrair o melhor de cada situação.

Aquário: pense no longo prazo, aquariano. O astral pede ações mais direcionadas e planejadas, principalmente no que tange a carreira.

Peixes: esteja aberto a novos conhecimentos, pisciano. O céu pede mais atenção às possibilidades para que você expanda os seus horizontes.