Vídeo mostra momento do ‘parabéns’ de Gladson Cameli em festa íntima; assista aqui

Na noite desta terça-feira (26), o governador do Acre, Gladson Cameli, comemorou seu aniversário de 46 anos em uma festa íntima realizada no Sushi Bar Paris Garden, situado no centro da capital acreana. A celebração contou com a presença de amigos próximos, secretários de estado, familiares e sua namorada, Hannah Salim.

A coluna Douglas Richer teve acesso ao bastidores e recebeu o momento em que o governador foi surpreendido com os tradicionais parabéns, acompanhado por um bolo festivo.

Veja o momento: