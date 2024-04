Ao lado de namorada, Gladson recebe Marina nas escadarias do Palácio Rio Branco; entenda agenda

O governador Gladson Cameli (Progressistas) recepcionou nesta quinta-feira (11) a Ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, nas escadarias do Palácio Rio Branco. Acompanhado de sua namorada, Hanna Salim, Cameli cumprimentou a ministra na escadaria da sede do executivo estadual, dando início à reunião programada. A ministra chegou acompanhada pela diretora do BNDES, Tereza Campello.

Os dois irão assinar um contrato de colaboração do Fundo Amazônia, que poderá ser executado no valor de R$ 97 milhões. Os recursos podem ser utilizados em ações realizadas no enfrentamento às queimadas e o desmatamento, áreas de regularização fundiária, ambiental, fortalecimento de cadeias produtivas, comando e controle ambiental e outros.

A coordenação do projeto do Fundo Amazônia no Acre é realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), responsável por gerir as ações, e a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), que faz o gerenciamento do crédito.