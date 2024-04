Apesar das buscas dos bombeiros, homem continua desaparecido nas águas do Rio Purus

O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira segue com esforços na tentativa de encontrar Francisco Cruz Souza, conhecido como “Sabido”, que desapareceu nas águas do Rio Purus, em Santa Rosa, na última terça-feira. Até a manhã deste domingo (21), entretanto, o corpo do trabalhador ainda não foi localizado.

O incidente ocorreu enquanto “Sabido” navegava em uma embarcação, estando ao leme do motor no momento em que caiu nas águas. Desde então, não houve avistamento dele. A causa do incidente ainda permanece incerta, não sendo possível determinar se ele foi vítima de um mal súbito ou de um acidente.

As buscas foram prejudicadas pela falta de precisão quanto ao local exato do rio onde o trabalhador caiu. As as operações de busca estão programadas para serem encerradas neste domingo