Após pesquisa apontar polarização, Marcus diz que continua sendo lembrado pela população

Foi divulgada nesta quarta-feira (10) a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Rio Branco em 2024. Encomendada pela TV Gazeta, a pesquisa foi realizada pela Real Big Data.

Segundo os números, se as eleições fossem hoje, o vencedor seria o candidato do MDB, Marcus Alexandre, com 39% dos votos, seguido por Tião Bocalom com 34% dos votos.

Em nota, o candidato do MDB disse que tem andado pelos bairros da capital e mesmo após seis anos de ter deixado a Prefeitura, ainda segue sendo lembrado pela população.

“Eu tenho andado muito, conversado com muita gente nos bairros e o sentimento majoritário das ruas é o de mudança do que tá aí. Recebo com humildade, estou feliz com a lembrança das pessoas, não estou na Prefeitura há seis anos, mas continuo sendo lembrando, sou muito grato ao povo de Rio Branco”, disse Marcus Alexandre.