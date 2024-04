Cadáver levado a banco estava vivo um dia antes, mostram imagens

Um vídeo mostra que o homem que teve o cadáver levado para sacar um empréstimo em uma agência bancária no Rio de Janeiro aparece vivo um dia antes do fato, na porta de um centro comercial de Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense.

Érica de Souza Vieira Nunes, suposta sobrinha dele que tentou sacar R$ 17 mil em uma agência bancária, aparece na filmagem de Bangu, na última segunda-feira (15/4). O idoso tinha 68 anos. As informações são da GloboNews.

Nas imagens, o idoso Paulo Roberto Braga está em uma cadeira de rodas empurrada pela mulher. Ao entrar no estabelecimento, ele coloca a mão na porta. A mulher para, vai até a roda dianteira direita da cadeira e parece conferir algo. Em seguida, ela empurra a cadeira passando por um pequeno degrau. Na gravação, depois disto, eles não são mais vistos.

Minutos antes do vídeo na calçada, os dois desembarcaram de um Uber a duas quadras do local. Carros não têm acesso à porta do centro comercial.

Naquele dia, Paulo Roberto esteve internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu. A instituição responsável pela gestão do estabelecimento de saúde, Fundação Saúde, afirma que ele havia dado entrada no local no dia 8 de abril, onde permaneceu internado até o dia 15/4. Para a polícia, Érica disse que o homem estava com pneumonia.

O caso

Érika levou Paulo Roberto em uma cadeira de rodas para uma agência bancária do Itaú. Os atendentes do estabelecimento suspeitaram da situação e começaram a filmar o que se passava. O banco afirma colaborar com as investigações.

No vídeo Érika aparece simulando uma conversa com Paulo Roberto. “Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor, o que eu posso fazer, eu faço.”

Os funcionários do banco chamaram a polícia e a mulher foi presa. O caso é investigado.