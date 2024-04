Campeã do reality ‘A Fazenda’ usa chapéu de marca do Acre no São Paulo Fashion Week; VÍDEO

No segundo dia do São Paulo Fashion Week, a influenciadora rondoniense Jaqueline Grohalski, aclamada como campeã do reality ‘A Fazenda’ da Rede Record, brilhou no desfile da renomada marca Lino Villaventura, exibindo um elegante chapéu da marca acreana Sol e Lua, conhecida pela sua qualidade e estilo.

A presença marcante de Jaqueline no evento, destacando a chapelaria da marca creana, trouxe um novo olhar para a moda regional brasileira no maior evento de moda da América Latina.

Linda Neves, empresária por trás da marca, compartilhou sua satisfação em ver seus produtos ganhando mais uma vez destaque no São Paulo Fashion Week, destacando a importância da representatividade regional no cenário da moda nacional.

Veja o chapéu usado pela influenciadora: