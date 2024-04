Cantor Pablo do Arrocha será a atração nacional do Festival da Farinha 2024

Nos dias 30 e 31 de agosto e 1° de setembro, os amantes da música e da cultura poderão se reunir em Cruzeiro do Sul para celebrar o Festival da Farinha 2024. Organizado pela Prefeitura Municipal, o evento tem como objetivo destacar a importância da produção de farinha de mandioca, principal produto agrícola e econômico do município.

A grande atração nacional deste ano será o renomado cantor Pablo do Arrocha, conhecido por suas músicas envolventes e seu carisma no palco. A informação foi confirmada para coluna Douglas Richer por fontes ligadas a organização do evento. A presença do ‘Rei do arrocha’ promete animar ainda mais os participantes e elevar o prestígio do festival.

Além das apresentações musicais, o Festival da Farinha oferecerá uma variedade de atividades para todas as idades, incluindo concursos de culinária, exposições culturais, feiras de artesanato e gastronomia típica da região. O evento visa não apenas proporcionar entretenimento, mas também promover o encontro das famílias e fortalecer os laços comunitários.

Para os organizadores, o Festival da Farinha é uma oportunidade única de destacar a riqueza da cultura local e o potencial econômico da mandiocultura para o desenvolvimento sustentável da região. A expectativa é de que o evento atraia um grande número de visitantes, tanto da cidade quanto de outras localidades, impulsionando o turismo e a economia local.