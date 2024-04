Caseiro de propriedade rural é encontrado morto dentro de residência no interior do Acre

Um homem identificado até o momento como Antônio José foi encontrado morto dentro de uma residência localizada às margens do Rio Purus, nas proximidades de Sena Madureira. Segundo informações, ele trabalhava como caseiro em uma propriedade que fica abaixo do estirão do Alcântara.

Restou apurado que Antônio José foi visto pela última vez com vida no sábado (6). Nesta terça-feira (9) o dono da propriedade o encontrou morto dentro da casa. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Os moradores que entraram em contato com o portal ContilNet informaram que o corpo já se encontra em avançado estado de decomposição. Apesar disso, não há previsão de quando será removido do local.

O local da ocorrência faz parte da jurisdição do Amazonas. Nesse sentido, as providências cabíveis devem ser tomadas pelas autoridades do município de Boca do Acre.