Peida Leite: web aponta que traficante foi preso de calcinha vermelha

Rhuan Cannygia Chenneman Batista, conhecido como Peida Leite, foi preso em Vila Velha (ES), nesta quarta-feira (16/10). Ligado à alta hierarquia do Primeiro Comando de Vitória (PCV) no estado, sua detenção foi comentada nas redes sociais por conta do apelido inusitado do traficante.

Internautas notaram, também, que no vídeo do momento da prisão Peida Leite aparenta estar vestindo uma calcinha vermelha.

No X, uma usuária reagiu dizendo que “parece que o Peida Leite estava de calcinha ou eu estou louca?”.

Quem é Peida Leite

Rhuan Cannygia Chenneman Batista, conhecido como Peida Leite, tem 27 anos e foi preso em Vila Velha (ES), na última quarta-feira (16/10). O traficante é membro do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e aliado do criminoso mais procurado do estado, Fernando Moraes Pimenta, o Marujo.

Foragido desde 2019, quando fugiu da penitenciária de Cariacica, Peida Leite era responsável pelo tráfico no bairro São Geraldo, na cidade. E, também, em pontos do bairro Aribiri, em Vila Velha, de acordo com o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), Alan Moreno de Andrade.