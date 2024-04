Colisão entre duas motos deixa três pessoas gravemente feridas; criança de 9 anos é uma das vítimas

O acidente aconteceu na noite deste domingo (14), no cruzamento das ruas Ipanema com Camboriú, no bairro Village, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de testemunhas, uma moto modelo Twister de cor vermelha, pilotada por um homem identificado como Mayko Medeiros da Rocha, 34 anos, seguia na rua Camboriú, quando ao chegar no cruzamento com a rua Ipanema não obedeceu a placa de Pare, invadido a pista e ocasionando uma batida frontal com uma moto Honda PCX de cor azul, conduzida por um homem identificado como Romário Paulo de Souza Ribeiro, 30 anos.

Na garupa de Romário vinha seu filho, uma criança de 9 anos.

O impacto foi tão grande que a moto de Mayko partiu ao meio, ficando completamente destruída. Romário foi lançado a uma distância de aproximadamente 10 metros de seu filho, caindo bruscamente em um terreno baldio. A criança gritava sentindo fortes dores.

Populares que passavam no momento do acidente pararam para prestar socorro. Imediatamente o Samu foi informado e enviou duas ambulância de suporte avançado e uma de suporte básico para dar atendimento às vítimas. Foram momentos de desespero para inúmeras pessoas que presenciaram o acidente.

A primeira vítima a chegar no Pronto Socorro foi o filho de Romário, que sofreu múltiplas escoriações por todo o corpo, um fratura exposta na perna esquerda e na clavícula, além de um corte na região frontal do rosto.

De acordo com funcionários do PS, o quadro clínico da criança é estável.

Romário Paulo foi a segunda vítima a chegar na unidade de saúde. Ele estava lúcido e orientado, porém sofreu uma deformidade com fratura no braço direito e na região pélvica, se queixava de fortes dores e teve algumas escoriações pelo corpo.

O paciente mais grave foi Mayko Medeiros, que teve afundamento de crânio na região frontal e perca de consciência Ele fraturou a mandíbula e o braço esquerdo e precisou ser entubado para garantir a estabilização dos sinais vitais até chegar ao hospital.

As vítimas foram entregues no setor de traumatologia, onde estão sendo avaliadas pela equipe médica plantonista e, possivelmente, serão submetidas à procedimentos cirúrgicos.

A Polícia Militar foi informada e militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram todo perímetro e pediram à equipe pericial plantonista para comparecer na cena do acidente.