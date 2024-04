Com países da Europa, Acre sedia Fórum dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal

O estado do Acre sedia nesta quarta-feira (10) a Reunião do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal. O encontro acontece no Afa Jardim, na capital acreana, e tem como tema “Amazônia 30: Ecossistema de Inovação e Restauração Florestal”.

O fórum é presidido pela secretária de Meio Ambiente do Estado do Acre, Julie Messias, que destacou a importância do evento. “Nós fazemos reuniões durante todo o ano e a proposta desse fórum é abrir a reunião para a cooperação internacional, com o intuito de discutir os projetos que vem sendo implementados, as janelas de oportunidades, e também com foco na restauração ambiental”, ressaltou.

O fórum acontece em meio às diversas emergências climáticas e ambientais que a Amazônia tem enfrentado ao longo dos últimos anos, despertando para necessidade de ações de urgências por parte dos poderes públicos. O secretário de Meio ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira, falou sobre o tema.

“Em todos os estados da Amazônia Legal temos sofrido com os impactos profundos das mudanças climáticas, tanto com as secas extremas, como com cheias impactantes. Ano passado no Amazonas nós enfrentamos nossa pior seca, sem dados históricos, inclusive, para aferir os impactos na biodiversidade, na população, além da qualidade do ar. Mudanças climáticas não tem fronteira, e essa reunião é importante para que juntos possamos encontrar soluções.

O secretário de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, Marco Antônio Lagos, também participou do fórum e destacou a importância da sustentabilidade para o desenvolvimento da Amazônia.

“A preservação é necessária para que possamos mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Mas isso não pode ser às custas da fome da população e dos povos tradicionais. Nós temos que repensar a economia da Amazônia para trazermos desenvolvimento e sustentabilidade”, enfatizou.

Participaram também do encontro, membros da cooperação internacional com histórico de atuação na agenda ambiental, dos países da Alemanha, Reino Unido, Noruega e Estados Unidos, além de representantes de fundos, iniciativas do setor econômico como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ONGs, poder público e privado, além dos secretários de Estado e chefes de poderes.

Veja fotos: