O Los Angeles Lakers recebeu, em quadra nesta terça-feira (9/4), o Golden State Warriors pela NBA. E, na arquibancada, uma brasileira ilustre, a cantora Ludmilla. Ela foi recepcionada com status de celebridade e ganhou uma camisa personalizada dos donos da casa.

Ludmilla foi até a quadra e recebeu das mãos do armador Austin Reaves uma camisa com seu nome e o número 1 nas costas. Os dois posaram para fotos e vídeos que foram compartilhados no perfil oficial do time nas redes sociais.

Mas a cantora não se mostrou pé quente para os donos da casa. Nem um duplo-duplo de Lebron James, que anotou 33 pontos e 11 assistências, foi suficiente para frear os Warriors de Klay Thompson, cestinha da equipe com 27 pontos.

Os Lakers estão na 9ª colocação na Conferência Oeste, e os Warriors estão uma posição abaixo. As duas equipes estão na zona de classificação para o play-in da Liga, mas ainda têm chances de garantir uma vaga direta para os playoffs.