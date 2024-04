Concurso Correios: boletim ratifica definição de banca em agosto!

O boletim Primeira Hora desta terça-feira (9) ratificou o prazo de contratação da banca organizadora do concurso Correios!

De acordo com a estatal, a definição da banca organizadora do certame está prevista para ser realizada em agosto de 2024, com o edital sendo publicado em setembro e as contratações tendo início em dezembro, seguindo o que foi exposto no cronograma já divulgado.

Os próximos passos previstos serão a elaboração do edital, além do levantamento de vagas e definições dos locais de prova.

Além disso, o Correios oficializou a contratação da banca IADES para ser a organizadora do certame específico para a área de Segurança do Trabalho e Saúde. Este edital irá ofertar vagas para os seguintes cargos:

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Técnico de Segurança do trabalho Júnior

Médico do Trabalho Júnior

Enfermeiro do Trabalho Júnior

Veja, abaixo, o boletim interno que informa o prazo previsto para a contratação da banca do concurso Correios!

Concurso Correios: veja os requisitos dos cargos:

O plano de cargos e carreiras dos Correios expõe que os interessados nos novos editais devem ficar atentos aos seguintes requisitos:

Técnico de Correios

Nível de Escolaridade Mínimo: ensino médio completo

Aprovação e classificação em curso específico de capacitação ministrado pela ECT, para as atividades que assim o exigirem.

Habilitação legal exigida para o exercício da profissão, para as atividades que assim o exigirem.

Domínio de informática básica, para as atividades que assim o exigirem.

Conhecimento avançado em tecnologia da informação, para as atividades que assim o exigirem.

Especialista de Correios

Nível de Escolaridade Mínimo: ensino médio completo.

Capacitação em curso específico ministrado pela ECT, devidamente comprovada, na área operacional, comercial e, quando houver, na área de suporte.

Domínio de informática básica.

Analista de Correios

Nível de Escolaridade: graduação superior completa

Habilitação Legal para o exercício da profissão, mediante apresentação de registro em órgão de classe.

Experiência: De acordo com os critérios estabelecidos no Plano e as disposições legais vigentes à época da realização do concurso público.

Poderá ser estabelecida a necessidade de aprovação em curso a ser ministrado pela ECT, em conformidade com a área de atuação; e

Domínio de informática básica e de sistemas utilizados na sua área de atuação.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Nível de Escolaridade: graduação superior em engenharia.

Habilitação Legal para o exercício da profissão.

Experiência: De acordo com os critérios estabelecidos no Plano e as disposições legais vigentes à época da realização do concurso público.

Conhecimentos adicionais: Curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Técnico em Segurança do Trabalho Junior

Nível de Escolaridade: ensino médio completo.

Habilitação Legal para o exercício da profissão

Experiência: De acordo com os critérios estabelecidos no Plano e as disposições legais vigentes à época da realização do concurso público

Conhecimentos adicionais: Curso de Técnico de Segurança do Trabalho

Outras exigências: Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Médico do Trabalho Junior

Nível de Escolaridade: graduação superior em medicina.

Habilitação Legal para o exercício da profissão.

Experiência: De acordo com os critérios estabelecidos no Plano e as disposições legais vigentes à época da realização do concurso público.

Conhecimentos adicionais: Curso de Especialização em Medicina do Trabalho.

Outras exigências: Registro no Conselho Regional de Medicina.

Enfermeiro do Trabalho Junior

Nível de Escolaridade: graduação superior em Enfermagem

Habilitação Legal para o exercício da profissão

Experiência: De acordo com os critérios estabelecidos no Plano e as disposições legais vigentes à época da realização do concurso público.

Conhecimentos adicionais: Curso de Especialização em Enfermagem do Trabalho.

Outras exigências: Registro no Conselho Regional de Enfermagem

As atribuições dos cargos podem ser conferidas com mais detalhes no plano de cargos! Vale destacar que o professor Robson Oliveira deu dicas de como iniciar os estudos para esta excelente oportunidade!

Resumo do concurso Correios

Diversos cargos – Geral