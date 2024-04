Concurso da Prefeitura: instituto divulga resultados finais das provas e gabaritos; confira

O Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), responsável pela aplicação da prova do Concurso Público da Prefeitura de Rio Branco, aplicada no último dia 21 de abril, anunciou nesta terça-feira (30), a divulgação dos gabaritos finais das provas.

O certame registrou um total de 52.347 inscrições, com os candidatos disputando 1267 vagas, distribuídas entre 630 imediatas e 637 em cadastro de reserva no primeiro edital, e 90 imediatas e 90 em cadastro de reserva no segundo edital.

Os cargos disponíveis contemplam diferentes níveis de escolaridade, variando de fundamental a superior, com salários que vão de R$ 1.400,00 a R$ 12.000,00. Os aprovados estarão sujeitos a jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais, de acordo com os documentos divulgados.

PARA ACESSAR OS RESULTADOS, CLIQUE AQUI.