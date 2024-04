Concurso Rio Branco tem inscrição encerrada; prova neste mês

O Concurso Rio Branco AC está com inscrições encerradas! A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, publicou concurso para provimento de 1.267 vagas, sendo 630 vagas imediatas, além de 637 de cadastro reserva, em diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições foram até o dia 20 de março de 2024, no site da banca organizadora, o Instituto verbena.

A prova será aplicada no dia 21 de abril!

Concurso Rio Branco AC: Situação Atual

O status atual deste concurso público é o de editais publicados. O atual cronograma encontra-se consolidado. As informações completas deste certame você, concurseiro, encontrará no blog do Gran.

20 de março de 2024: inscrição encerrada

23 de fevereiro de 2024: publicação do edital.

Concurso Rio Branco AC: Remuneração e Benefícios

Editais oferecem remunerações iniciais que vão de R$ 1.400,00 a R$ 12.000,00. De acordo com os documentos, os aprovados no certame da Prefeitura Municipal estarão sujeitos a jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana.

Concurso Rio Branco AC: Inscrições

O período de inscrição do Concurso Rio Branco AC foi de 01 a 20 de março de 2024. As inscrições puderam ser realizadas pelo site do Instituto Verbena. O endereço eletrônico da banca organizadora é o https://institutoverbena.ufg.br/.

Taxa de inscrição

R$ 40,00 para os cargos com nível de escolaridade Ensino Fundamental;

para os cargos com nível de escolaridade Ensino Fundamental; R$ 60,00 para os cargos com nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico;

para os cargos com nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico; R$ 80,00 para os cargos com nível de escolaridade Ensino Superior.

O boleto bancário deverá ser pago até o dia 20 de março de 2024.

Pedidos de isenção

O prazo para a solicitação de isenção dos valores de inscrição vai de 01 a 04 de março de 2024.

Concurso Rio Branco AC: Cargos e Vagas

O Concurso Rio Branco AC oferece 630 vagas imediatas, além de outras 637 de cadastro reserva. As oportunidades ofertadas no documento são divididas da seguinte forma:

Para o edital nº 01/2024

Nível superior

CARGOS VAGAS Administrador 5 vagas + 5 CR Assistente Social 8 vagas + 7 CR Analista Processual 5 vagas + 5 CR Analista de Sistemas (diversas especialidades) 7 vagas + 11 CR Analista de Tecnologia da Informação 2 vagas + 2 CR Biomédico 3 vagas + 3 CR Cirurgião Dentista (diversas especialidades) 19 vagas + 29 CR Educador Físico 4 vagas + 4 CR Enfermeiro 18 vagas + 18 CR Enfermeiro Obstetra 1 vaga + 1 CR Enfermeiro Estomaterapeuta 1 vaga + 1 CR Engenheiro Agrônomo 2 vagas + 2 CR Engenheiro de Software 1 vaga + 3 CR Engenheiro de Telecomunicações 1 vaga + 3 CR Farmacêutico 10 vagas + 10 CR Farmacêutico Clínico 3 vagas + 2 CR Fisioterapeuta 4 vagas + 4 CR Fonoaudiólogo 4 vagas + 4 CR Gestor em Saúde Pública 12 vagas + 12 CR Médico Veterinário 3 vagas + 2 CR Médico (diversas especialidades) 38 vagas + 39 CR Nutricionista 8 vagas + 7 CR Psicólogo 15 vagas + 15 CR Psicólogo em Neuropsicologia 2 vagas + 2 CR Terapeuta Ocupacional 3 vagas + 2 CR Professor diversos 27 vagas + 23 CR

Níveis técnico e médio

CARGOS VAGAS Auxiliar de Farmácia 33 vagas + 31 CR Auxiliar de Saúde Bucal 16 vagas + 15 CR Assistente de Creche 20 vagas + 20 CR Assistente Escolar 23 vagas + 22 CR Agente Social 50 vagas + 50 CR Agente de Fiscalização de Feiras 5 vagas + 5 CR Cuidador Social 3 vagas + 3 CR Educador Social 8 vagas + 8 CR Tradutor e Intérprete de Libras 1 vaga + 1 CR Técnico Agrícola 10 vagas + 10 CR Técnico Ambiental 1 vaga + 1 CR Técnico de Enfermagem 31 vagas + 29 CR Técnico em Eletrocardiograma 1 vaga + 1 CR Técnico em Gestão Pública 75 vagas + 75 CR Técnico de Laboratório 14 vagas + 13 CR Técnico em Radiologia 1 vaga + 1 CR

Nível fundamental

CARGOS VAGAS Merendeira 19 vagas + 18 CR Motorista 23 vagas + 22 CR

Para o edital nº 02/2024

Nível médio

CARGOS VAGAS Agente Comunitário de Saúde 30 vagas + 30 CR Agente de Endemias 20 vagas + 20 CR

Nível fundamental

CARGOS VAGAS Operador de Máquinas Agrícolas 15 vagas + 15 CR Operador de Máquinas Pesadas 25 vagas + 25 CR

Concurso Rio Branco AC: Requisitos

O Concurso Rio Branco AC também informa os requisitos necessários para que os candidatos participem do certame. Confira abaixo alguns dos requisitos:

não comparecer às provas ou a qualquer uma das etapas ou atividades referentes ao concurso e alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas, bem como quanto às convocações publicadas nos termos do Edital;

chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido;

ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão;

exceder o tempo de realização das provas;

levar consigo o Cartão-Resposta da Prova Objetiva ao retirar-se da sala;

não permitir a coleta da impressão digital e o registro de sua imagem (fotografia e/ou filmagem) como forma de identificação;

prestar, em qualquer momento, declaração falsa ou inexata;

não apresentar qualquer um dos documentos que comprove o atendimento dos requisitos fixados no Edital;

praticar atos que contrariem as normas do Edital;

não atender às determinações do Edital e aos seus atos complementares;

mantiver conduta incompatível com a condição de candidato(a) ou ser descortês com quaisquer autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso;

estiver portando lápis, lapiseira, marca-texto, régua ou borracha;

estiver portando (ligado/desligado) telefone celular, relógio (qualquer tipo), assim como equipamentos elétricos, eletrônicos, e/ou de comunicação (receptor ou transmissor) de qualquer natureza, durante a realização da prova, os quais deverão permanecer obrigatoriamente desligados, com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados. Caso o telefone celular ou algum equipamento eletrônico emita qualquer sinal (sonoro ou de conectividade),

Concurso Rio Branco AC: Etapas

O Concurso Rio Branco AC é composto das seguintes etapas:

Prova objetiva , de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos.

, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos. Prova de Títulos , de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos de nível superior.

, de caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos de nível superior. Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para candidatos aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.

Também haverá exames médicos, conforme o edital.

Concurso Rio Branco AC: Prova Objetiva

A Prova Objetiva está marcada para ser realizada em 21 de abril de 2024.

Conteúdo programático para Professor (todos)

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 História e Geografia do Acre 05 Noções de Informática 05 Legislação 05 Conhecimentos sobre Educação 10 Conhecimentos Específicos do Cargo 25

Conteúdo programático para profissionais de TI (Analistas e Engenheiros)

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 História e Geografia do Acre 05 Legislação 05 Conhecimentos Específicos do Cargo 40

Conteúdo programático para profissionais de saúde de nível superior

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 História e Geografia do Acre 05 Noções de Informática 05 Legislação 05 Saúde Pública 10 Conhecimentos Específicos do Cargo 25

Conteúdo programático para Administrador, Analista Processual e Engenheiro Agrônomo

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 História e Geografia do Acre 05 Noções de Informática 05 Legislação 05 Conhecimentos Específicos do Cargo 35

Para níveis técnico e médio

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 10 História e Geografia do Acre 05 Noções de Informática 10 Legislação 05 Conhecimentos Específicos do Cargo 20

Para nível fundamental

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES Língua Portuguesa 05 História e Geografia do Acre 05 Noções de Informática 05 Legislação 05 Conhecimentos Específicos do Cargo 20

Resumo do Concurso Rio Branco AC