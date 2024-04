Corpo de adolescente decapitado é encontrado após denúncia anônima

Na tarde desta sexta-feira (12), através de uma denúncia anônima, os policiais civis da delegacia de homicídios se deslocaram até a Travessa São Francisco, próximo a Avenida Raimundo Cantuária, no final do bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho, e localizaram o corpo do adolescente Mikael Santana Delgado, de 16 anos, que foi decapitado.

De acordo com base as informações preliminares fornecidas pelo site HORA1RONDONIA, a vítima foi assassinado com requintes de crueldade e decapitada no último domingo (7), por membros de uma facção criminosa, que colocaram a cabeça da vítima dentro de uma bolsa e jogaram no residencial Porto Medeiro III, localizado na Rua Humaitá, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

O cadáver foi encontrado dentro de uma área de mata no final do bairro Jardim Santana, com as mãos amarradas para trás e já em avançado estado de decomposição. A Perícia fez os trabalhos necessários e, após a conclusão, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil da delegacia de homicídios seguirá agora com as investigações.