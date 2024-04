Corpo de jovem que desapareceu após noite com amigos é encontrado às margens de rio do Acre

Após três dias de buscas, o corpo de Eliardo da Silva, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (5) foi encontrado às margens do Rio Juruá, em Porto Walter.

Segundo informações, Eliardo teria passado a noite com os amigos em uma comemoração consumindo bebidas alcoólicas, e ao retornar para casa desapareceu sem deixar pistas.

Desde então, a família estava a procura do jovem. Logo após seu desaparecimento foi registrado um Boletim de Ocorrência.

Após localização do corpo, a Polícia Militar e a Marinha foram mobilizadas para realizar os procedimentos necessários.

O corpo da vítima foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal em Cruzeiro do Sul, onde deve passar por autópsia e posteriormente ser liberado e entregue à família.

Entenda o caso

De acordo com informações obtidas junto à família do rapaz, ele estava participando de um encontro com amigos, onde consumiram bebidas alcoólicas.

Durante a noite, o jovem tomou a decisão de deixar o local onde estava e retornar à sua residência. Contudo, ele não chegou em casa naquela noite.

Diante da crescente preocupação com o desaparecimento de notícias e da gravidade da situação, os familiares registraram um boletim de ocorrência na polícia, solicitando auxílio para localizar o jovem.