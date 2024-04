Coveiros do cemitério São João Batista realizam churrasco dominical em Rio Branco

No tranquilo cenário do Cemitério São João Batista, em Rio Branco, uma cena inusitada ganhou destaque neste domingo (28). Enquanto cumprem seus plantões até às 17h, os coveiros foram vistos reunidos em torno de uma churrasqueira, iniciando o tradicional churrasco dominical, porém ao lado das lápides.

Entre eles, um trabalhador estava acompanhado de sua esposa e uma bebê, acrescentando um toque familiar ao ambiente incomum.

Este evento singular não apenas surpreendeu quem passava pelo local. Longe de ser apenas uma pausa nas atividades, o churrasco dominical tornou-se um momento incomum entre aqueles que dedicam seus dias ao cuidado deste histórico cemitério.

A iniciativa dos coveiros não escapou das observações críticas dos usuários das redes sociais. Uma foto do churrasco foi compartilhada no Instagram, gerando uma série de comentários sobre a falta de higiene e outras piadas sobre a peculiaridade do local escolhido para o evento.

Enquanto alguns questionam a adequação de realizar um churrasco em um cemitério, outros reconheceram a importância de encontrar momentos de leveza e convívio mesmo em ambientes inusitados.