Datena muda de partido e se filia ao PSDB de olho em aliança eleitoral

Quatro meses após sua filiação ao PSB, o apresentador José Luiz Datena deixará o partido para se filiar ao PSDB e disputar as eleições à Prefeitura paulistana como o vice na chapa da deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Embora tenha se filiado ao PSB em dezembro já cotado como vice de Tabata, Datena trocará de partido para atrair o PSDB para a coligação e, com isso, ganhar maior tempo de propaganda eleitoral na TV e mais recursos do fundo eleitoral na campanha.

O PSDB será o 11º partido de Datena, que já desistiu de concorrer em eleições quatro vezes: em 2016 e 2020, à Prefeitura de São Paulo, e em 2018 e 2022, ao Senado.

Tabata vinha negociando o apoio do PSDB e já havia sinalizado ao partido que, caso Datena não aceitasse ser seu vice, a preferência seria de um tucano.

Tabata e o PSDB

A deputada mantinha conversas com o atual presidente municipal do PSDB, o ex-senador José Anibal, que integra a ala contrária a apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Anibal defende que a sigla retome o protagonismo na capital, seja por meio de uma candidatura própria ou da indicação de um vice, e já havia dito a aliados que o PSDB deveria ser reconstruído no estado.

As tratativas com a pessebista foram intensificadas diante da debandada dos vereadores tucanos, que em apoio a Nunes, devem deixar o partido sem representação na Câmara Municipal.