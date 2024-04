Davi é campeão do BBB com 60% dos votos e leva maior prêmio da história

Quem é Davi, o novo campeão do BBB?

Davi entrou no Big Brother Brasil com um propósito que vai além do entretenimento. Motorista de aplicativos por profissão, ele aspira a mudanças significativas em sua vida e na de sua família. Com o prêmio do BBB 24, Davi planeja pagar uma faculdade de Medicina e assim, cumprir o sonho de se tornar médico, um desejo motivado pelo anseio de fazer sua mãe se orgulhar.

“Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar”, declarou Davi em entrevista ao Gshow antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Sua jornada no programa foi marcada por uma mistura de determinação e carisma, características que o destacaram como um competidor genuíno e merecedor do título.