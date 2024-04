Discussão em família termina com idoso brutalmente agredido em Rio Branco

Uma discussão família ocorrida na noite desta terça-feira (16) terminou com idoso brutamente agredido, na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Após uma discussão acalorada com seu sobrinho, Francisco Nonato Feitosa, 59 anos, foi covardemente agredido com golpes de barra de ferro. O fato ocorreu em via pública, em frente a um comércio local. Testemunhas afirmam que após as agressões, o sobrinho que não teve o nome revelado, fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente chamado enviando a viatura 06 para dar atendimento na ocorrência, quando os socorristas chegaram, encontraram o idoso sentado, sangrando bastante e reclamando de fortes dores, após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi estabilizada e encaminhada para o Pronto Socorro da capital.

O socorrista que atendeu a ocorrência, Geyson Oliveira, relatou que o quadro clínico do paciente era estável, porém, Francisco teve um Ferimento Corte Contuso extenso na cabeça com sangramento ativo, vários hematomas pelo corpo e fratura nos dedos da mão esquerda. Francisco foi entregue no setor de trauma do PS, e será submetido à novas avaliações pela equipe médica plantonista da unidade de saúde.

Policiais Militares do segundo batalhão foram informados sobre o ocorrido, imediatamente uma guarnição se fez presente no local, colhendo informações e realizando buscas, contudo o agressor não foi localizado.