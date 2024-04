O diretor nasceu em Calzada de Calatrava, na comunidade de Castilla-La Mancha. A localidade é o ponto de partida de um documentário sobre o cineasta que será finalmente exibido na TV brasileira.

“Pedro Almodóvar – O rebelde de La Mancha”, dirigido pela francesa Catherine Ulmer Lopez, tem seu roteiro construído a partir de entrevistas dadas pelo diretor ao longo da carreira. Suas falas são ilustradas por imagens de arquivo e por cenas de seus filmes. A produção será exibida nesta quarta (17), às 23h, no canal Curta!, após ficar disponível no Curta On, a plataforma do canal.

Em imagens registradas de forma caseira, por exemplo, Almodóvar é visto ao lado de sua mãe, Francisca Caballero (1916-1999). Ela fez pequenas participações em filmes do diretor como em “Ata-me” (1989) e “Kika” (1993). O filme explora também temas caros ao criador como a política (em especial a Guerra Civil Espanhola) e a liberdade sexual, presentes nos seus filmes.