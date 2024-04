Eduardo Ribeiro renúncia Executiva Municipal do PSD após acordo de Petecão com Marcus

O deputado estadual Eduardo Ribeiro renunciou neste domingo (7) à presidência da Executiva Municipal do PSD em Rio Branco. A decisão divulgada em uma carta do parlamentar aos filiados da sigla afirma que a renúncia foi fruto de uma reflexão sobre o atual momento da agremiação.

No texto, o parlamentar afirmou que a falta de consulta prévia às decisões importantes do diretório municipal foi um fator determinante para sua decisão, buscando assim preservar a integridade e a autonomia do PSD em Rio Branco. A decisão ocorre após o anúncio da aliança do senador Sérgio Petecão com o pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre.

“Esta decisão não foi fácil e é tomada com um espírito de respeito e apreço pelo trabalho que todos nós desempenhamos no partido. Espero que ela sirva como um ponto de reflexão sobre como podemos melhorar nossos processos internos e nossa comunicação, garantindo que todos os membros se sintam valorizados e ouvidos. Quero expressar minha gratidão pela oportunidade de servir ao partido e pela confiança depositada em mim durante meu mandato. Continuo comprometido com os ideais do PSD e disponível para contribuir, de outras formas, para o nosso sucesso coletivo. Finalizo reafirmando meu respeito ao MDB, partido que detenho admiração por sua história e amigos construídos”, afirmou.