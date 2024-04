Eleições 2024: dos 13 vereadores de Sena Madureira, 10 deverão concorrer à reeleição

Por força do artigo 29 da Constituição Federal, a Câmara Municipal de Sena Madureira é composta por 13 vereadores que são escolhidos pelo voto popular de 4 em 4 anos. Segundo consta, dos 13 vereadores atuais, pelo menos 10 deverão concorrer ao pleito deste ano.

Os únicos que não deverão entrar na disputa para o cargo de vereador são: Elvis Dany (MDB), pré-candidato a prefeito; Alípio Gomes (PSD), pré-candidato a prefeito e Jacamim (PP). Jacamim não disputará as Eleições, mas já anunciou seu filho, Pelezinho, como pré-candidato a vereador.

Em Sena, a disputa deste ano tende a ser uma das mais acirradas com o surgimento de novos nomes para a Câmara Municipal. Por enquanto, os partidos: PP, Republicanos, PL, PSD, MDB e União Brasil são os mais articulados na formação de suas chapas de vereador. MDB e União Brasil ainda não estão com chapas completas. Os demais, vem com força máxima para a disputa dos votos.

PT e PSDB, partidos que, em anos anteriores, eram protagonistas das Eleições, não apareceram até agora com nomes para disputar as Eleições.

Conforme dados do TRE, a cidade de Sena Madureira tem atualmente 29.685 moradores aptos a irem às urnas nas eleições deste ano.