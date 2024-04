Energisa oferece 20 vagas para Curso de Formação de Eletricista

A Energisa Acre está oferecendo 20 vagas para o Curso de Formação de Eletricista de Redes de Distribuição, voltado para a comunidade, com início previsto para junho de 2024. Os interessados devem fazer suas inscrições através do site https://grupoenergisa.gupy.io/ jobs/7002265?jobBoardSource= gupy_public_page .

A empresa está em busca de homens e mulheres que tenham interesse de ingressar no setor elétrico. Como forma de incentivar a formação, a Energisa vai custear 50% do valor do curso.

A formação acontecerá na cidade de Rio Branco, nas instalações do SENAI, com duração de 6 meses, no período noturno.

A gestora de Recursos Humanos da Energisa Acre, Katianes dos Santos, comentou que o curso para formar novos eletricistas é uma ótima oportunidade para pessoas que almejam se desenvolver profissionalmente, aproveitando as chances de ser absorvido no setor elétrico, um dos mais promissores do país.

“O curso é aberto para qualquer pessoa acima de 18 anos, inclusive mulheres, pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, que tenham vontade de aprender e, quem sabe, construir uma bela trajetória profissional no setor elétrico”, comentou.

Para concorrer as vagas, é necessário ter os seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Ter ensino médio completo; Ter CNH categoria B; Disponibilidade de participar do curso que será ministrado de segunda a sexta-feira, no período noturno.

Será considerado como diferencial:

Ter CNH categoria B;

Curso de NR-10, NR-10 SEP e NR-35;

Ter disponibilidade para residir em qualquer localidade do estado.

Os selecionados serão avisados para efetuar a matrícula. Caso algum candidato desista, serão chamados os que estiverem na lista de espera. No fim do curso, o participante que tiver o desempenho satisfatório receberá um certificado e ficará no banco de talentos da Energisa e de suas prestadoras de serviços para participar de futuras oportunidades de trabalho.