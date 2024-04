Ex-pastora, musa do OnlyFans pede que fiéis parem de ver seus nudes

Ana Akiva, ex-pastora, retomou a carreira como modelo e vem faturando bastante dinheiro com nudes e vídeos picantes em plataformas adultas como OnlyFans e Privacy. Famosa, ela pediu para que fiéis parem de assinar seu conteúdo sensual.

“São falsos moralistas. Eles repudiam a pornografia e nudez na frente das pessoas, dão lição de moral na igreja, mas no fundo estão ali me vendo sem roupa. E mais: a maioria tem fetiche em confessar comigo. Contar seus desejos mais obscuros e receber penitências picantes. É estranho, bizarro, mas real. Tem até mulheres”, conta.

Ana Akiva fez um apelo nas redes sociais para que esses fiéis deixem de assinar seu perfil no OnlyFans. “Pessoas hipócritas não são bem-vindas. São líderes religiosos que pregam a fidelidade, mas traem suas esposas com amantes e garotas de programa. Se dizem pais exemplares, mas têm filhos fora do casamento. Pregam contra a nudez e a pornografia, mas gastam tudo comigo. Não quero mais”, afirmou.

Para ela, tem sido difícil lidar com o assédio de líderes da igreja, que investem cada vez mais em propostas indecentes no OnlyFans. Além disso, Ana diz que vai dar um prazo para todos eles antes de cancelar suas assinaturas. “Não quero dinheiro sujo, de pessoas vazias, mentirosas e pecadoras. Parem de ver meus nudes”, esbraveja.