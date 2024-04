Expulso do BBB 23, Cara de Sapato entra com processo contra a Globo na Justiça

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Participante do BBB 23, o lutador Cara de Sapato está processando a Globo. A ação não tem a ver com a expulsão dele do reality show por suposta importunação sexual à mexicana Dania Mendez, que estava visitando o programa.

Na verdade, ele reclama de veículos do grupo por terem noticiado um suposto relacionamento com Amanda Meirelles, vencedora da edição que ele integrou.