Final de semana no Acre será de chuvas pontuais e calor; veja a previsão completa

Segundo a previsão do meteorologista Davi Friale em seu site “O Tempo Aqui”, o Acre deve ter um final de semana com calor e chuvas pontuais. A probabilidade de chuvas fortes é baixa, mas podem ocorrer em alguns pontos isolados.

O primeiro fim de semana após a segunda onda polar no Acre será predominantemente quente, com sol e nuvens, havendo possibilidade de chuvas rápidas em algumas áreas. A chance de chuvas intensas é baixa, porém não pode ser descartada, especialmente no centro do estado e no norte do vale do Juruá, ao longo da BR-367, entre Feijó e Mâncio Lima.

No Acre, as temperaturas máximas variam entre 31 e 34°C, enquanto as mínimas ficam entre 21 e 24°C.

O meteorologista ainda fala que os ventos serão predominantemente fracos a calmos, com rajadas ocasionais, soprando principalmente do sudeste, com variações para o sul e leste.

Veja as temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31ºC e 33ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas entre 30 e 32ºC.