Fugitivos de Mossoró devem ficar presos em celas separadas após recaptura, diz Governo Federal

A caçada aos presidiários acreanos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça do presídio federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, finalmente chegou ao fim na última quinta-feira (4). Os dois foram presos no Pará, após 50 dias de buscas. Segundo informações, os criminosos retornaram à prisão e agora devem ficar em celas separadas.

“Haverá vistoria diária, os protocolos foram reafirmados e a direção foi trocada. Estamos celebrando uma vitória das forças de segurança em um estado federal, com 27 entes federados e que, em tese, possui 5.600 guardas municipais. De qualquer forma, a operação se deu no âmbito das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), que integram não somente as forças federais, mas, também, as forças locais”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

Rogério e Deibson foram presos em ação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária Federal, em Marabá, quando tentavam fugir para o exterior. Além deles, foram detidas mais quatro pessoas e apreendidos um fuzil e aparelhos celulares. Eles foram recapturados a cerca de 1,6 mil quilômetros de distância do presídio de onde fugiram.

A operação da Polícia Federal em parceria com outros agentes públicos de órgão como a Polícia Rodoviária Federal, Civil e Militar, chegou a ter o apoio de 600 policiais.