Reféns, esconderijo e milhões gastos: relembre os 50 dias de buscas pelos acreanos fugitivos de Mossoró

Após 50 dias de buscas, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, os dois acreanos que fugiram do presídio federal de segurança máxima de Mossoró, foram recapturados nesta quinta-feira (4).

A operação da Polícia Federal em parceria com outros agentes públicos de órgão como a Polícia Rodoviária Federal, Civil e Militar, chegou a ter o apoio de 600 policiais.

Nas investigações preliminares, os órgãos apontaram que os dois detentos começaram a fuga por volta das 3h da manhã. Eles fugiram pelo teto das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação da cela.

A penitenciária estava passando por uma reforma. E foi justamente com uma ferramenta utilizada nas obras que os dois detentos cortaram um alambrado e fugiram no pátio do presídio.

Além disso, já está confirmado que os presos fizeram uma mistura de sabonete e papel higiênico e usaram como uma espécie de reboco para esconder os buracos nas paredes. O sabonete também foi usado para deixar o buraco mais escorregadio e facilitar a passagem deles.

A direção da penitenciária só deu conta da fuga dos dois, duas horas depois, por volta das 05h da manhã. Os dois tiveram seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol.

Desde 19 de fevereiro, homens da Força Nacional realizavam varreduras nas matas e, também, fecharam o cerco em rodovias com objetivo de impedir que Deibson Nascimento e Rogério Mendonça rompessem o perímetro das buscas no Rio Grande do Norte, o que aconteceu. A dupla foi encontrada no estado do Pará, no município de Marabá.

Os dois ficaram por sete dias na zona rural de Baraúna. De acordo com a polícia, os criminosos pagaram R$ 5 mil para ficar lá. Perto da casa, os investigadores descobriram, na época, um buraco, tipo um esconderijo, usado para evitar a detecção pelos drones que identificam calor humano. Junto com redes para dormir, os agentes também encontraram comida embalada, um facão e uma lona.

Ainda em Baraúna, os acreanos passaram os primeiros dias como foragidos na casa de um casal rendido com a qual, sob ameaças, conseguiram abrigo por sete dias. O dono da casa contou à polícia que foi surpreendido pela dupla no momento em que estava em casa em companhia da esposa. O encontro deu-se na madrugada de 17 de fevereiro, já no quarto dia de buscas pelos bandidos. O homem detalhou que os dois arrombaram a porta, mas não machucaram a família. “Pediram para a gente ter calma e que não ia acontecer nada se fizéssemos o que eles pedissem”, disse.

Além de outros 4 que estavam com os fugitivos durante a recaptura, outros 5 já haviam sido presos, suspeitos de ajudar a dupla externamente, entre eles, o irmão de um dos dois foragidos, que foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre.

Os 50 dias de busca pelos acreanos custaram aos cofres públicos do governo federal a quantia de R$ 2,5 milhões. De acordo com essas informações, do dia da fuga até 27 de março, quando foi divulgado o levantamento, houve um gasto de R$ 2.491.911,78.

Esse valor é referente a despesas da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal e da Coordenação-Geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado.