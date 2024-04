Gladson diz que Acre sai fortalecido em Fórum dos Governadores: “Mundo de olho na Amazônia”

A capital acreana sedia nesta quinta (11) e sexta (12) o 27º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O encontro reúne 54 secretários de estados, 9 governadores e ministros do Governo Federal que discutirão durante os dois dias pautas como queimadas, desmatamentos e crimes transfronteiriços e infraestrutura.

Neste primeiro dia o evento conta com a presença do governador Gladson Cameli, do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga e a vice-governadora Mailza Assis. Os governadores dos demais estados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira participam no segundo dia.

De acordo com o governador Gladson Cameli, o encontro é uma oportunidade para fortalecer o estado do Acre.

“Esse é um momento em que o mundo está de olho na Amazônia e eu preciso gerar emprego e renda. É uma pauta em que o Meio Ambiente está em protagonismo e eu preciso criar as oportunidades em paralelo, preservar, mas gerar emprego e renda”, disse.

Alguns dos temas discutidos no evento são os recursos do Fundo Amazônia, o Plano de Mitigação das Mudanças Climáticas, educação, governança fundiária e desenvolvimento sustentável.

Cameli abordou a pauta da preservação ambiental, afirmando que é uma pauta com importância mundial.

“É uma pauta que eu nem discuto, pois a preservação ambiental é uma pauta mundial. Vou usar as palavras que o então ministro da agricultura, na época, Flávio Fávaro, me disse, para fortalecer o agronegócio no Acre não é preciso derrubar nenhuma árvore”, ressaltou.