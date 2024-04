Governo do Acre inova com modalidade de curso a distância transmitido ao vivo pelo YouTube

O governo do Acre, por meio do Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap) da Secretaria de Administração (Sead), lançou nesta segunda-feira, 29, um Curso Básico do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 4.0 em uma versão totalmente online, transmitida ao vivo pelo YouTube.

O curso, destinado aos servidores estaduais, visa capacitar os funcionários públicos nas operações essenciais do SEI e no manuseio eficaz de processos digitalizados. Ao adquirirem essas habilidades, os servidores poderão aprimorar a eficiência e eficácia dos serviços públicos, contribuindo para a implementação das políticas governamentais em benefício de toda a população acreana.

Uma das novidades é a modalidade à distância. Além das aulas presenciais, a Sead, por meio do Decap, transmitirá ao vivo as próximas capacitações pelo canal oficial do YouTube. Essa iniciativa amplia o alcance do curso, permitindo que servidores de diversos municípios do estado participem e se beneficiem da formação.

A analista de sistemas Herlen Duarte, servidora da Secretaria de Fazenda (Sefaz) no município de Xapuri, enfatizou a importância dessa nova modalidade, destacando a melhoria no acesso aos cursos para quem mora no interior do estado. “É muito válida e importante essa nova opção. Vou aplicar o que aprendi no trabalho, melhorando a comunicação, os processos e a forma como utilizo o SEI,” acrescentou.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, destacou a importância dessa inovação: “Estamos comprometidos em fornecer aos nossos servidores as ferramentas necessárias para desempenhar suas funções de maneira mais eficiente. Essa iniciativa representa um avanço na capacitação à distância e reflete nosso compromisso com a modernização e qualidade dos serviços públicos.”

Todo o conteúdo do curso estará disponível na plataforma do YouTube, permitindo que outros servidores e interessados tenham acesso ao material mesmo após o término das transmissões ao vivo. Todos os participantes receberão certificados ao final da formação, consolidando o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento e aprimoramento de sua equipe.