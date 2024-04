Harvard oferece 139 cursos gratuitos com legendas em português

Imagine a possibilidade de incrementar seu currículo com cursos de uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Sim, estamos falando de Harvard. Essa renomada instituição abre as portas do conhecimento com mais de 139 cursos online gratuitos.

Esse é o momento de aproveitar essa oportunidade inédita que Harvard oferece para estudantes globais, incluindo os brasileiros pois os cursos são oferecidos em inglês, com algumas opções acompanhadas de legendas em português.

Harvard se destaca não apenas por sua excelência acadêmica, mas também por democratizar a educação de qualidade. Com um leque abrangente de mais de 163 cursos online, a universidade promove uma verdadeira revolução educacional. Esses cursos estão disponíveis em 11 áreas distintas, variando de Artes e Design a Programação, passando por Negócios e Gestão, Ciência da Computação, e muito mais.

Maioria dos cursos não exige pré-requisitos

Na Harvard, a educação é para todos. Seja qual for sua localização geográfica ou sua condição financeira, os cursos gratuitos são acessíveis. Essa iniciativa reflete o compromisso de Harvard com a inclusão e a acessibilidade educacional. Maioria dos cursos não exige pré-requisitos, embora alguns possam pedir uma base em certos assuntos para maximizar seu aprendizado. Por exemplo, para o curso “Métodos Quantitativos para Biologia”, um conhecimento básico em álgebra é recomendado. Importante é ter uma boa conexão à internet e algum conhecimento de inglês, já que as aulas são ministradas nesse idioma.

Harvard oferece cursos gratuitos e uma experiência de aprendizado flexível e adaptável através de sua plataforma HarvardX. Onde você pode ajustar seu ritmo de estudo conforme sua disponibilidade, graças ao formato “self-paced” dos cursos. E embora os cursos sejam gratuitos, Harvard oferece a opção de obter um certificado de conclusão mediante o pagamento de uma taxa, um investimento opcional que pode enriquecer ainda mais seu currículo.

Confira alguns dos cursos gratuitos ofertados pela Universidade mais desejada do mundo:

Harvard oferece um espectro incrível de conhecimento, com cursos gratuitos certificados que atendem a uma variedade de interesses e necessidades profissionais.

Artes e Design: Oferece cursos como Pirâmides de Gizé: Arte e Arqueologia Egípcias Antigas; A 9a Sinfonia de Beethoven e a Orquestra do Século XIX; Humanidades da China: O Indivíduo na Cultura Chinesa; A Vida e a Obra de Shakespeare e muitos outros

Negócios e Gestão: oferece cursos como Exercendo Liderança: Princípios Fundamentais; Salário de Negociação, Líderes de Aprendizagem e muito mais

Ciência da Computação: oferece cursos como Introdução do CS50 à Inteligência Artificial com Python; Introdução à Programação com Scratch do CS50; Programação Web do CS50 com Python e JavaScript e muito mais.

Ciência de Dados: oferece cursos como Introdução às Humanidades Digitais; Ferramentas de Produtividade; Aprendizado de Máquina e muito mais.

Ciência e Engenharia: oferece cursos como Tecnologia de Compreensão do CS50; Ciência da Computação da CS50 ; Métodos Quantitativos e mais

Teologia: oferece cursos como: Religião, Conflito e Paz; Cristianismo Através De Suas Escrituras; Judaísmo Através De Suas Escrituras; Alfabetização Religiosa: Tradições e Escrituras e muito mais

Ciências Sociais: oferece cursos como Estudos de Caso de Saúde Global de uma Perspectiva Biossocial; Política Cidadã na América: Opinião Pública, Eleições, Grupos de Interesse e Mídia; Introdução às Humanidades Digitais

Matemática e Análise de Dados: oferece cursos como Diagramas Causais: Desenhe Suas Suposições Antes de Suas Conclusões; Cálculo Aplicado!; Introdução à Probabilidade (no edX)

Medicina e Saúde Pública: oferece cursos como Fundamentos da Neurociência, Parte 1: As Propriedades Elétricas do Neurônio, Os Efeitos das Mudanças Climáticas na Saúde, Estudos de Caso em Genômica Funcional e muito mais

E muitos outros cursos incríveis!

Como se inscrever nos cursos:

Acesse agora a plataforma HarvardX, NESTE LINK, e transforme sua vida com o conhecimento de uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Esta é a sua chance de brilhar, aprender e crescer com Harvard. Inscreva-se hoje e comece a sua jornada rumo ao sucesso!