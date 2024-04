Homem é procurado por matar ex-mulher em frente à pizzaria do filho

Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros em frente a uma pizzaria, em Itaporanga, no interior de São Paulo, no último sábado (13/4). O principal suspeito do assassinato é o ex-marido dela, Luciano Aparecido da Silva, de 48 anos. Ele teve a prisão decretada e está foragido.

Segundo o registro da ocorrência, Eliane do Carmo Oliveira estava a caminho da pizzaria do filho do ex-casal, recém-inaugurada. Ela foi seguida por Luciano e, quando ia descer do carro, em frente ao estabelecimento, foi abordada pelo homem, que atirou 10 vezes contra ela, acertando sete disparos.

Pelas redes sociais, o filho de Eliane compartilhou uma foto ao lado dela. “É difícil encontrar as palavras certas para expressar a dor que sinto. Minha mãe, a pessoa que sempre esteve ao meu lado, foi tirada de mim de forma violenta e cruel. Foram sete tiros, disparados pelo meu próprio pai, uma tragédia que dilacera meu coração e deixa uma ferida que jamais cicatrizará”, escreveu o jovem.