Homem que fez família refém durante assalto em Rio Branco é preso no Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu um homem, identificado como W. da S. V., acusado do crime de roubo majorado. Segundo a polícia, dois suspeitos invadiram uma residência no Conjunto Manoel Julião e roubaram um veículo, cinco aparelhos celulares e três televisores.

O inquérito aponta ainda que toda a família, composta por um casal, três filhos e dois idosos, foi feito refém durante a ação, agravando a natureza do crime.

Com o mandado em mãos, os investigadores da DCORE cumpriram a ordem de prisão, resultando na detenção do suspeito, que já possui condenação de mais de quinze anos em desfavor dele. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde permanecerá à disposição da Justiça.