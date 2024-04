Homem se joga de barranco e desaparece nas águas do Rio Acre no Centro da capital acreana

No início da noite deste sábado (20), um homem ainda não identificado, provavelmente sob efeito de drogas ou álcool, jogou-se para se afogar no Rio Acre, na frente do ponto do Novo Mercado Velho. O Corpo de Bombeiros, informado da ocorrência, está no local, mas até o momento o corpo não foi encontrado.

Testemunhas disseram ao Contilnet que o homem atravessou a passarela, vindo do Segundo para o Primeiro Distrito da cidade, e de repente, caiu no barranco e se deixou rolar até atingir a água.

No início da noite, com a região já estando escurecida e com a falta de iluminação, mesmo que a cena tenha sido assistida por dezenas – talvez centenas – de pessoas, ninguém se arriscou a pular na água em busca do homem.

Testemunhas se limitaram a ligar para o Corpo de Bombeiros, que prontalmente atendeu a coerência e permanece no local. Os mergulhadores estão dentro do rio mas, até o fechamento do presente texto, nada foi encontrado.

Veja o vídeo: