Homem vai parar em hospital após ser violentamente agredido no interior do Acre

Um jovem de 21 anos foi internado após ser brutalmente agredido na noite desta quinta-feira, em Brasileia, no interior do Acre. Oziel de Castro Freitas, a vítima, foi encontrado gravemente ferido na rua 12 de outubro, no bairro Três Botequins

As autoridades foram alertadas sobre um possível tiroteio na área, levando policiais militares ao local. Em vez de uma cena de tiros, encontraram Oziel no chão, próximo ao antigo Detran, visivelmente machucado e pedindo por socorro devido às intensas dores.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prontamente prestou os primeiros socorros ao jovem e o encaminhou ao hospital. O resgate contou com a colaboração dos Bombeiros Militares do 6º Batalhão, que acompanharam a transferência até a unidade de saúde. O objeto utilizado na agressão, um pedaço de madeira, foi encontrado próximo à vítima.

Apesar da gravidade das lesões, o quadro clínico de Oziel foi estabilizado pelos médicos. A Polícia Civil investigará o caso