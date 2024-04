Horóscopo do dia: a previsão para os signos nesta quarta

Amar ao outro, amar a si mesmo, amar… Simplesmente, amar! O céu nesta quarta-feira, dia 17, pede mais amor próprio, mas também evoca a entrega afetiva ao outro, a uma causa ou até a uma coletividade abstrata. Entretanto, cuidado: nesse mar de paixões, é preciso ir de mansinho para não correr o risco de abandonar a realidade.

A Lua Crescente ganha corpo ao avançar pelo signo de Leão, onde enquadrará a conjunção formada pelos planetas Júpiter e Urano. Nessa tensão celeste, pode haver algum nível de dificuldade de perceber padrões muito rígidos que ainda representam obstáculos para as renovações necessárias. Afinal, o grandioso e sábio Júpiter está quase no ponto onde chegará ao aspecto exato de sua união com o revolucionário Urano.

Por outro lado, a rainha da noite também acena simpática para Mercúrio – ainda em movimento retrógrado aparente – e Vênus, ambos no signo de Áries, bem pertinho do abstrato Nodo Norte. Ponto matemático que segue a evolução dos eclipses pelo zodíaco, o Nodo Norte ou Nodo Ascendente forma, junto com o Nodo Sul ou Nodo Descendente, um eixo que conta o tempo e sinaliza os encontros entre o Sol e a Lua marcados pelo seu alinhamento no mesmo plano orbital. Na metafísica astrológica, essa geometria celeste foi interpretada simbolicamente como reflexo da busca pelo aprimoramento pessoal.

Então, ao mesmo tempo em que o astral pede uma busca pessoal por mais amor e comunicação entre as pessoas, há também a revelação dos padrões sociais que ainda precisam ser revistos. Pois falar é fácil, mas fazer na prática pode ser bem mais difícil. E, quando o tema envolve transformações comportamentais, isso se torna uma tarefa para ser elaborada por gerações.

Por isso, estabeleça metas realistas. Diante de processos de transformação ainda em curso na sociedade ou de situações que seguem demandando muita adaptação, mantenha o foco em fazer a sua parte. Dar o melhor de si para quem está ao seu lado é uma forma de crescer. E muito!

Observe: com cerca de 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, ficando visível até quase às 2h da madrugada da quinta-feira, dia 18. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Leão, a rainha da noite estará ao lado das estrelas que marcam a cabeça do mítico felino celeste, Ras Elased Australis e Ras Elased Borealis, as estrelas Epsilon e Mu, respectivamente, desse conjunto estelar.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada.

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: mesmo que o dia seja bastante corrido, não deixe de cuidar de você, ariano. É importante que você consiga ter algum momento de prazer.

Touro: dê atenção às pessoas mais próximas e da sua família, taurino. Troque ideias e esteja disponível para guiar quem você ama.

Gêmeos: é preciso ter mais foco para ser produtivo, geminiano. Faça contatos bem diretos e objetivos com as pessoas.

Câncer: lembre-se do que é essencial, canceriano. É hora de otimizar o seu tempo e os seus recursos.

Leão: capriche no visual e dê aquela elevada na autoestima, leonino. É importante estar bem conectado com você para poder interagir com os outros.

Virgem: procure manter o sono em dia e a mente serena, virginiano. É hora de investir no seu bem-estar.

Libra: ouça as pessoas e contemple diferentes pontos de vista, libriano. O céu pede um reforço na sua capacidade de ser diplomático.

Escorpião: invista na sua carreira e no seu planejamento, escorpiano. O momento pede mais atenção às suas metas, mas sem rigidez.

Sagitário: ouça mais e fale menos, sagitariano. O momento ajuda você a renovar muita coisa, mas é preciso ir com calma =.

Capricórnio: olhe para dentro, capricorniano. O céu ajuda você a tomar decisões melhores, desde que você aja com profundidade.

Aquário: seja diplomático e mostre a que veio, aquariano. É hora de expor suas necessidades e acolher com empatia.

Peixes: mantenha o foco na rotina e procure se organizar, pisciano. É importante ser produtivo sem se exaurir.