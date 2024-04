Idoso é resgatado após pular em poço com 28 metros de profundidade em Rondônia

Um idoso de 77 anos, foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, após pular dentro de um poço de aproximadamente 28 metros. O caso aconteceu no município de Ji-Paraná (RO), na tarde desta segunda-feira (8).

As equipes de resgate foram até a residência após familiares encontrarem o idoso pedindo ajuda dentro do poço. O idodo foi retirado do local após algumas horas.

O idoso só não se afogou porque o poço tinha pouca água. Após ser resgatado, ele disse que tirou a tampa de concreto e pulou no poço. A vítima não informou o motivo.

Após ser resgatado, o homem precisou ser levado para o hospital da região, onde recebeu atendimento.