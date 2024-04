Idosos que estavam em direção para forró ficam feridos em acidente com moto e bicicleta

O acidente ocorreu no início da noite deste domingo (28), na Avenida Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC). Francisco Rodrigues de Souza, 80 anos, seguia em uma bicicleta elétrica juntamente com a amiga Maria Gecir Moura da Silva, 52 anos, na garupa pela Avenida Sobral, no sentido Centro ao bairro, em direção à um forró bastante conhecido no bairro, destinado para pessoas da terceira idade.

Ao tentar realizar a travessia, não percebeu a presença de uma moto Honda Titan de cor preta, conduzida por um homem identificado como Willian Cavalcante, 28 anos, que não conseguiu parar, nem desviar da bicicleta, causando uma colisão frontal.

Na batida, Francisco Rodrigues caiu ao solo e teve algumas escoriações pelo corpo, porém, sua amiga Maria que o acompanhava, sofreu um traumatismo craniano encefálico (TCE), de natureza leve e várias escoriações pelo corpo.

Na garupa da motocicleta seguia a senhora Cleia Pinheiro da Silva, de 66 anos, que também ficou machucada ao cair no chão, sentindo náuseas, tendo um ferimento no braço esquerdo e algumas escoriações pelo corpo.

Populares que presenciaram o momento do acidente ligaram para o Samu e duas viaturas foram enviadas para dar atendimento na ocorrência. Ao chegar no local, os socorrista realizaram todos os procedimentos necessários, estabilizando as pacientes e as encaminhando para o Pronto Socorro da capital, ambas em estado de saúde estável, porém, devido a idade avançada, foram entregues no setor de traumatologia para realizarem exames mais detalhados.

O condutor da moto não se feriu e permaneceu no local, o senhor Francisco foi atendido e preferiu ficar no local aguardando as autoridades policiais.

A Polícia Militar foi informada, comparecendo primeiramente militares do primeiro batalhão e, posteriormente policiais do batalhão de trânsito, isolando a área para os procedimentos periciais no local.