Jorge Viana anuncia auxílio de R$ 4,5 mil para produtores atingidos pela cheia no Acre

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, antecipou nesta quinta-feira (11), que o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, irá anunciar no Acre que o governo Lula deverá disponibilizar um auxílio de R$ 4,5 mil para os produtores rurais atingidos pela enchente no estado.

O ex-governador disse que a equipe do governo federal deverá ir a campo para identificar os atingidos pela enchente. O auxílio será pago em parcela única.

“Normalmente um ribeirinho, um agricultor, esse é mais invisível ainda, porque ninguém chega lá mesmo. E a ideia do Governo é ter uma linha de crédito para os municípios, para os ribeirinhos que às vezes perdem tempo. Tudo, até os animais. Então, esse é um dos problemas”, disse Jorge Viana.

Ainda não há uma expectativa de quantas famílias deverão ser beneficiadas. Mas Jorge garantiu que todos os municípios atingidos pelas enchentes serão amparados. Ao todo, em 2024, 19 municípios do Acre decretaram situação de emergência por conta das cheias dos rios.

Além disso, o presidente anunciou um investimento de R$ 340 milhões do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), que deve ajudar ainda mais os agricultores familiares.

“Nós estamos anunciando mais de R$ 340 milhões de reais para financiar com juros baixíssimos, após os juros negativos, com a agricultura familiar, os produtores. Isso a gente não estava tendo mais” completou.