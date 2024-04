Jovem de Sena Madureira desaparece e família pede ajuda para encontrá-la

Uma família passa por momento difícil em Sena Madureira, com o desaparecimento da jovem Sabrina, residente do bairro Cristo Libertador. De acordo com eles, a garota não teria sido vista desde quinta-feira (18).

A família afirma ainda que, para além do desaparecimento, nenhuma informação ou comunicação foi realizada acerca da jovem.

Segundo informações da família, ela haveria saído de casa na quinta-feira pela parte da noite sem dar maiores informações. A família procura por Sabrina e pede ajuda com quaisquer informações possíveis sobre a garota.