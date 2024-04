Jovem é assassinado em via pública; mãe tinha pedido para filho sair do crime

O fato ocorreu na tarde deste sábado (13), na rua Domingos Galdino, no município de Placido de Castro, interior do Acre.

Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem do ContilNet, dois homens ainda não identificados e armados com revólver, cada um em uma bicicleta, abordaram em via pública um homem identificado como José Lucas de Oliveira Camargo, 25 anos, onde houve uma rápida conversa, e, inesperadamente, um dos criminosos sacou uma arma e efetuou pelo menos três disparos em direção à José.

Em seguida, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima ainda correu tentando escapar da morte, porém, caiu dentro do terreno de uma residência. Populares que escutaram os disparos saíram e encontraram José agonizando.

O homem, que teve ferimentos no abdómen e na perna, foi levado para o Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro. Ele chegou com vida, foi socorrido às pressas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo em seguida.

A Polícia Civil do município foi informada de que no hospital havia um homem morto em decorrência de disparos de arma de fogo, e agentes da DPC do município foram ao hospital e constataram a veracidade das informações.

A mãe de José, identificada como Solange Teixeira, informou aos policiais que oito homens, armados com faca e arma de fogo, teriam ido a sua residência atrás de seu marido, pois, ele tinha uma dívida para pagar. Solange disse que já sabia que estavam atrás do seu filho, pois já tinha informações de que José praticava pequenos furtos no município. “Eu já tinha pedido para ele parar com essas coisas, mas ele não me ouviu”, disse a mãe.

O Instituto Médico Legal de Rio Branco enviou uma equipe até o município e recolheu o corpo de José Lucas.

A Polícia Civil do município já iniciou as investigações para descobrir a motivação e a autoria do assassinato.