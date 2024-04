Jovens espancam homem que tentou assalto com arma falsa próximo em Porto Velho

Na noite deste domingo (7), um criminoso usando um chamado ‘simulacro’ de arma de fogo – um revólver de brinquedo – tentou assaltar dois jovens que acabavam de sair do Porto Velho Shopping. Durante a tentativa de roubo, uma das vítimas percebeu que a arma era falsa e resolveu reagir. O assaltante foi espancado até a chegada da polícia.

O assalto frustrado aconteceu na Rua Samuel de Menezes, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho.

As vítimas acabavam de sair do centro de compras e entretenimento, quando foram abordadas pelo homem, que estava de bicicleta. Usando uma arma de brinquedo, enrolada com uma fita preta, o criminoso anunciou o assalto.

Uma das vítimas percebeu que a arma não era verdadeira, entrou em luta corporal com o homem, que foi desarmado. Os dois jovens espancaram o acusado até a chegada da Polícia Militar.

O jovem disse ainda que o criminoso pedia para não apanhar mais, dizendo que tinha um filho pequeno. Preso, o homem foi levado para o Departamento de Flagrantes.